Ankara'da FETÖ soruşturması: 34 gözaltı

Ankara merkezli gerçekleştirilen FETÖ soruşturmaları kapsamında 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarının 4'ü subay, 30'u da astsubay.

Güncellenme 28 Aralık 2016 14:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

Ankara Valiliği gözaltılara ilşikin açıklama yaptı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlıkları, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu kaydedildi.

AA