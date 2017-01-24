Ankara'da 15 eski belediye çalışanı FETÖ'den tutuklandı

Yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan 28 eski büyükşehir belediyesi çalışanından 15'i tutuklandı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 21:35

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 28 kişiden 15'i tutuklandı.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı 28 kişiden 15'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 28 şüpheli, polis eşliğinde getirildikleri Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Sorgu sonucunda şüphelilerden 15'ini tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk eden savcı, serbest bıraktığı 13 kişi için de hakimlikten adli kontrol talep etti.

Bu kapsamda hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına, 13'üne de adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Tutuklanan şüphelilerde FETÖ mensuplarının haberleşmekte kullandığı ByLock programının bulunduğu öğrenildi.

AA