Andy Murray altın çağını yaşıyor

Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray son zamanlarda elde ettiği başarılarıyla adeta altın çağını yaşıyor

Güncellenme 07 Kasım 2016 12:37

Tek erkeklerde dünya sıralamasının zirvesine çıkan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor.

Büyük Britanyalı Andy Murray, tek erkekler dünya sıralamasında 122 haftadır birincilikte yer alan Sırp Djokovic'i geride bırakarak kariyerinde ilk kez zirveye yükseldi

Şampiyonluğa ulaştığı Paris Masters'ın ardından Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından açıklanan dünya sıralamasında Sırp Novak Djokovic'i geride bırakarak birinci sıraya yerleşen 29 yaşındaki Murray, bu yıl şu ana kadar 8 turnuva zaferi elde etti.

Bu yıl Wimbledon, Fransa Açık ve Avustralya Açık olmak üzere 3 grand slam turnuvasında final oynayıp Wimbledon'ı kariyerinde ikinci kez kazanma başarısı gösteren Murray, Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalyaya ulaştı.

Roma, Şanghay ve Paris'teki Masters turnuvalarında şampiyonluk yaşayan Murray ayrıca, Londra, Pekin ve Viyana'daki turnuvalarda da zirvede yer aldı.

Djokovic'i 122 hafta sonra yerinden etti

Andy Murray, bu sene Avustralya Açık ve Fransa Açık finallerinde kaybettiği Djokovic'ten, dünya sıralamasında 122 haftadır elinde bulundurduğu liderliği devraldı.

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve katıldığı son 12 turnuvanın 11'inde finale çıkan Murray, bu yıl 74 maçta korttan galibiyetle ayrıldı.

Olimpiyat tarihine geçti

Murray bu yıl, teklerde ikinci olimpiyat altınını kazanan ilk tenisçi olma unvanına erişti.

Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları'nda İsviçreli Roger Federer'i mağlup eden Büyük Britanyalı tenisçi, bu yılki olimpiyatlarda ise Arjantinli Juan Martin del Potro'yu geçerek altın madalyaya uzandı.

Bu sene baba olma sevinci de yaşayan tecrübeli tenisçi ayrıca, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Büyük Britanya Milli Takımı'nın bayrağını taşıdı.

Zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı

İkinci sırada 76 hafta geçiren Murray, ATP klasmanının belirlenmeye başladığı 1973'ten bu yana teklerde zirveye çıkan ilk Büyük Britanyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

Murray, 1974'te 30 yaşındayken birinciliğe yükselen Avustralyalı John Newcombe'ın ardından ATP tekler sıralamasında zirveye ulaşan en yaşlı ikinci tenisçi de oldu.

Ayrıca Murray, son yıllarda sadece Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic'in yer aldığı tek erkekler dünya klasmanının 1 numarasına yükselen 26. tenisçi olmayı başardı.

AA