Android'le çalışan Xiaomi Mi4C 7.1.1 Geekbench'te Göründü

Xiaomi tarafından yeni bir model üzerinde çalışmaların yapıldığı öğrenilirken, telefon Geekbench’te görüntülendi.

Güncellenme 17 Ocak 2017 23:16

Xiaomi, kullanıcı deneyimini daha keyifli hale getirmek için sürekli olarak MIUI ara yüzünü güncellerken, yeni modelleriyle de durumu giderek cazip hale getiriyor. Son zamanlarda Geekbench sızıntısı en yeni Android 7.1.1 Nougat işletim sisteminde çalışan Xiaomi Mi 4C'yi ortaya çıkardı.

Xiaomi Yeni Modelinin Özellikleri Neler?

Xiaomi Mi 4C, 2 GB RAM ile Hexa çekirdeğe sahip Snapdragon 808 işlemcisi ile geliyor. Bu özelliğin paylaşılması sırasında özellikle Geekbench puanları akla geldi. Zira bu özelliklerdeki modellerde daha az puan görülmüştü. Testlerde telefon için sızdırılan diğer bir özellik ise Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi.

Android 7.1.1 Nougat ile gelecek telefon böylece Android işletim sisteminin tüm özelliklerini sunabilecek ve bu bile telefonun yüksek satış oranlarına ulaşmasını sağlayabilir. Android 7.1.1 Nougat ile birlikte gelen en önemli özelikler ise telefon kullanımını çok daha iyi bir hale getiriyor.

Android 7.1.1 Nougat Özellikleri Neler?

Google tarafından yapılan resmi açıklamalarda Android 7.1.1 Nougat ile birlikte gelen özellikler detaylı bir şekilde belirtildi.

Yeni güncelleme ile en çok dikkat çeken detay emoji konusunda çok daha fazla desteğin sunulması. Aynı zamanda telefonlarda GIF desteği de artık çok daha iyileştirilmiş halde.

İlk olarak Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Pixel, Pixel XL, Nexus Player, Pixel C ve General Mobile 4G modellerine gelen ve bu modellerde denenen özellikler, şimdi daha fazla cihazda kullanılabilir durumda.