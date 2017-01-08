Android İçin En İyi Arka Plan ve Duvar Kağıdı Uygulaması

Android için en iyi arka plan ve duvar kağıdı uygulamalarını sizler için derledik.

Güncellenme 08 Ocak 2017 20:24

Android cihazınız için mükemmel duvar kağıtları ve arka planlar bulmak o kadar da zor değil. Görevi gerçekleştirebilecekleri bir sürü uygulama var. Android için en iyi arka planlara ve duvar kağıdı uygulamalarına hızlı bir şekilde göz atalım!

Backdrops (Ücretsiz)

İyi duvar kağıtları arıyorsanız, Android Backdrops arka plan resimleri ile ortalamanın üstünde bir seçenek. Üstelik duvar kağıdını cihazlar arasında senkronize etmek için Google hesabınızla oturum açabilirsiniz.

Backgrounds HD (Ücretsiz)

Backgrounds HD, listelerdeki en popüler duvar kağıdı uygulamalarından birisi. 2015 ve 2016'daki güncellemeler sonrasında uygulamanın tasarımı modernleştirdiği gibi 30 farklı kategori büyük koleksiyonlar ile sunulmaya başlandı.

Cool Wallpaper (Ücretsiz)

Cool Wallpapers HD, mobil cihazlarda bulunan en popüler duvar kağıtları uygulamalarının bir diğeri. Seçebileceğiniz 200 binden fazla görsel var. Üstelik daha kolay arama yapılabilmesi adına duvar kağıtları çeşitli kategorilerde listeleniyor. Ayrıca etiketlerle ya da renkli arama yaparak belirli duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz. Üstelik Cool Wallpapers HD, tamamen ücretsizdir.

MTP (Ücretsiz)

MTP zil sesleri ve duvar kağıtları için hepsi bir arada bir uygulamalar arasında. Duvar kağıtlarıyla birlikte, zil sesleri, alarm sesleri, bildirim sesleri ve diğer içerikleri de uygulamada bulabilirsiniz.