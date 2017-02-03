Android için Chrome 56 Mağazada Yerini Aldı

Google geçtiğimiz hafta Mac, Windows ve PC için Chrome 56'yı piyasaya sürdü. Şimdi ise Android versiyonu sunuldu.

Güncellenme 03 Şubat 2017 22:33

Bir sürü yeni özellik ve iyileştirme getiren Android için Chrome 56 kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunuyor.

Chrome 56 Versiyonunda Neler Var?

Chrome 56 ile birlikte sisteme eklenen yeni sekme dikkat çekiyor. Yeni sekme ile birlikte indirilen dosyalara ve web sayfalarına erişim sağlanabiliyor.

Yeni tarayıcı ile gelen diğer bir yenilik ise web sayfalarındaki içeriklerin daha dinamik bir hale gelmesi. Öyle ki artık yeni özellik sayesinde internet sitelerindeki e-postalara, adreslere ve telefon numaralarına dokunabilir, böylece bilgiler üzerinden işlem yapabilirsiniz.

En son güncellemede performans ve kararlılık düzeltmeleri de eklenmiş durumda bu bakımdan daha güvenli ve kararlı bir şekilde çalışan Chrome uygulaması kullanıma sunulmuş durumda.

Sayfalar Artık daha Hızlı Yükleniyor!

Güncelleme ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden bir diğer ise sayfaların çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesi. Üstelik daha az güç ve bant genişliği kullanan Chrome, tüm bu avantajların yanı sıra yüzde 28 daha hızlı bir şekilde sayfaları yeniliyor, yeniden yüklüyor. Bu özelliklerin yanı sıra iOS için Chrome, uygulama logosunda 3D Touch'ı kullanarak veya Spotlight'da "QR" araması yaparak bir QR kodu veya barkod taramasına da imkan tanıyor.