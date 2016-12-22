Android İçin 10 Yararlı Öneri

Android kullanıcılarının telefonlarını daha iyi bir hale getirmesi için derlediğimiz önerilere göz atın.

Güncellenme 22 Aralık 2016 17:55

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletler Türkiye'de bir hayli popüler. Android kullanıcıların ihtiyaç duyacakları ve çok basit bir şekilde uygulayabilecekleri faydalı ipuçları sizlerle.

Sistem Güncellemelerinin takibi

Kim ne derse desin, güncellemeler kritik önem taşır. Sadece daha iyi ara yüz ya da yeni ikonlar değil, güvenlik açıklarından tuhaf bug'lara kadar çok sayıda sorunun çözümüdür güncellemeler. Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için sistem güncellemelerinin takibi önem taşır.

Task Killer Uygulamalarından Uzak Durun

Task Killer uygulamaları işlemleri topluca kapatmaya yarar. Android’li cihazlar için hızı artıran bu pratik uygulamaların birçoğu ‘çalışması gerekli olan’ uygulamaları da kapattığı için hızlandırmayı bırakın, siz fark etmeden cihazınızı daha yavaş kullanmanıza neden olurlar. Oldukça can sıkıcı. Dolayısıyla Task killer uygulamalarından uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Clean Master Tercih Edin

Akıllı telefon veya tabletinizi aylardır kullanmaktasınız, yavaşlamaya başladığına da tanıklık ediyorsunuz. Peki sorun nerde? Emin olun, cihazınızda kullanmadığınız hatta haberiniz bile olmadan depolama alanınızda konumlanmış sayısız veriler varolabilir. Clean Master adlı uygulamayı Google Play’den rahatlıkla bulabilir, arama

geçmişinden gereksiz APK’lara kadar cihazınızı gereksiz yere yoran sayısız şeyi silmesini sağlayabilirsiniz. Güvenli ve kullanımı da son derece kolay.

Bu tip öneriler telefonunuzu daha iyi hale getirecektir.