Android Facebook SMS Doğrulaması Geliştirildi

Android işletim sisteminde Facebook kullanan kişiler güvenlik noktasında tercih edebileceği SMS doğrulaması artık çok daha kolay bir şekilde kullanılabilir durumda.

Güncellenme 21 Aralık 2016 22:28

Facebook için SMS üzerinden onaylı bir şekilde giriş yapabilmek mümkün olurken artık kullanıcıların farklı telefonlar zerinden yapacağı çoklu girişlerde tekrar tekrar onay alınmayacak. Facebook profilinizin telefon numarasını kullanarak üçüncü taraf bir uygulamaya giriş yaparken genelde güvenlik ayarını onaylayan kişilere Facebook doğrulamak için SMS gönderir. Yeni güncellemede ise bu konuda işler bir adım daha ileriye gitmiş durumda.

Anında Doğrulama adlı yeni yöntem, Facebook Android uygulamasında oturum açtığınızda cihazlara güveniyor ve böylece ilgili cihazı güvenli listesine alıyor. Böylece bu telefon numarası ile uygulamaya giriş yapmaya çalıştığınızda, yeni yöntem bu numaranın Facebook profilinizdeki, doğrulanmış telefon numarasına uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer kontrollerde bir eşleşme varsa, size bir SMS göndermeden erişime izin verir.

Peki, Eşleşme Olmazsa?

Bununla birlikte, sistem bir eşleşme tespit edemezse, eski yönteme geri dönülüyor. Bu durumda da kişilere tek seferlik bir kod içeren mesaj gönderilir. Bu mesajın yine sisteme girilmesinin ardından kolay bir şekilde sisteme erişim sağlanabilir.

Bu durum kişilerin uygulamayı kullanmasını ve kolay bir şekilde sisteme erişim sağlamasına imkân tanırken, özellikle birden fazla telefonda Facebook kullanan kişiler için bu işleri oldukça kolaylaştıracak bir güncelleme.