Android 7.0 Nougat Moto Z'ye Geldi

Android 7.0 Nougat için yeni hamle Motorola’dan geldi. Yapılan açıklamalarda Moto Z için güncellemenin sunulduğu belirtildi.

Güncellenme 05 Şubat 2017 19:36

Motorola, Android'in güncellemelerini en hızlı yükleyen üreticiler arasında yer alıyor. Nexus cihazlarıyla aynı anda veya kısa bir süre sonra, kilidi açılmamış cihazlar için genellikle Android güncellemelerini yayınlamayı tercih eden Motorola, bu açıdan kullanıcılarını her zaman mutlu etmeyi de başardı.

Android 7.0 Nougat Yeni Modele Geliyor

Moto Z'nin Verizon özel modelleri olan Moto Z Droid ve Z Droid Force, Kasım ayında Android 7.0 almaya başladı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı, Amerika'da satılan normal kilidi olmayan Moto Z kapsam dışı bırakıldı. Üstelik diğer bölgelerdeki kilidini açılan modeller Nougat'ı alsa bile böyle bir karar verildi.

Güncelleme Farklı Modellere Gelecek

Motorola daha sonra Mart ayında Moto Z, Şubat ayında Moto Z Play ve Z Play Droid Edition ile birlikte Android 7.0 Nougat güncellemesini sunacağını söz vermişti. Güncelleme şimdi bazı cihazlara gelmeye başladığından dolayı Moto’nun sözünü tuttuğu rahat bir şekilde söylenebilir. Android 7.0 Nougat ile birlikte telefonlardaki deneyim daha da arttırıldığı gibi kişiler yeni güncelleme için telefonları üzerinden güncelleme kontrolü yapabilir. Kontrol sonrasında ise kişilerin kolay bir şekilde Android 7.0 Nougat versiyonu için indirme işlemlerine başlanabilir.

Android 7.0 Nougat ile birlikte telefonlara pek çok farklı yenilik gelmesi beklenirken, bu konuda henüz detaylar paylaşılmadı.