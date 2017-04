Android 7.0 İle Moto C ve Moto C Plus Akıllı Telefonlar Geliyor

Moto C ve Moto C Plus modellerinin Android 7.0 ile geleceği öğrenildi. İşte telefonlar ile ilgili detaylar.

Güncellenme 14 Nisan 2017 18:42

Motorola ile ilgili sızıntı yapan @evleaks'a göre yeni cihazlarda yüksek donanımlar ve Android 7.0 işletim sistemi kullanılacak. Sızdırmalara göre Motorola, Moto C ve Moto C Plus modellerinde yüksek donanımlar ve uygun etiket fiyatlarıyla piyasaya girmeyi hedefliyor.

Moto C Özellikleri Neler?

Yeni model ile ilgili yapılan sızdırmalara göre telefonlarda yer alacak özellikler şöyle;

5 inç (854 x 480 piksel) FWVGA ekran

3G- 1.3GHz dört çekirdekli 32-bit MediaTek işlemci

4G- 1,1 GHz dört çekirdekli 64 bit MediaTek işlemci

1GB RAM, 8GB / 16GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir bellek

Çift sim

Android 7.0 (Nougat)

LED flaşlı 5MP arka kamera (Sabit odak (3G) / Otomatik Odaklama (4G))

LED flaşlı 2MP ön yüz kamerası

3.5mm ses girişi, FM Radyo

3G / 4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

2350mAh pil

Moto C Plus Özellikleri Neler?

Moto C modelinin bir üst versiyonu olacak Moto C Plus ise daha kapsamlı. Açıklamalara göre telefonlarda yer alacak özellikler şöyle;

5 inç (1280 x 720 piksel) HD görüntü

1.3GHz dört çekirdekli 64-bit MediaTek işlemci

2GB RAM, 16GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

Çift sim

Android 7.0 (Nougat)

LED flaşlı 8MP otomatik odaklı arka kamera

LED flaşlı 2MP ön yüz kamerası

3.5mm ses girişi, FM Radyo

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

4000mAh pil

Moto C ve Moto C Plus modellerinin siyah, beyaz, altın ve kırmızı renklerle gelmesi bekleniyor. Telefonların ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmediği gibi önümüzdeki aylarda tanıtımın yapılması bekleniyor.