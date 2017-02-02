Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanlığında

Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Güncellenme 02 Şubat 2017 20:20

Meclis’te kabul edilen anayasa değişikliği teklifi 12 gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gönderildi.

Teklifin 16 Nisan'da referanduma sunulması planlanıyor. Erdoğan’ın paketi onaylaması ile karar aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanacak. Aynı gün ise 60 günlük referandum süreci başlayacak.

MECLİS'TE BEKLETİLMESİNİN SEBEBİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin Meclis'te bekletilmesi sebebini AKP'nin yaptırdığı anketlerde "hayır" oyununun yüksek çıkması olduğunu iddia etmişti.

Eski AKP Milletvekili Feyzi İşbaşaran da, AKP'nin Erdoğan'a gönderilmeden önce teklif metninde bazı değişiklikler yaptığını, bunu fark eden MHP vekilleriyle tartışma yaşandığı için paketin gönderilmediğini öne sürmüştü.