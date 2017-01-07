Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maratonu 9 Ocak'ta başlıyor

Anayasa Komisyonunda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmeler pazartesi günü başlayacak.

Güncellenme 07 Ocak 2017 14:45

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maratonu, 9 Ocak Pazartesi günü başlıyor. TBMM Genel Kurulunda, pazartesi günü, Anayasa Komisyonunda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak.

Anayasa Komisyonundaki müzakereleri 10 gün süren 18 maddelik teklif, ikinci maratonda Genel Kurulda ele alınacak. Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinin 13-15 gün sürmesi bekleniyor.

"Cumhurbaşkanlığı sistemine" ilişkin anayasa değişikliği teklifi, Genel Kurulda iki tur halinde görüşülecek.

Teklif, Genel Kurulda, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi olarak ele alınacak, ancak bu teklif ve tasarılardan farklı olarak iki turda görüşülecek. TBMM İçtüzüğüne göre ikinci tura, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamayacak.

Birinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde dört siyasi parti ile hükümet adına konuşmalar yapılacak, varsa değişiklik önergeleri ele alınacak.

İkinci turda ise teklifin tümü ve maddeleri üzerinde konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

Teklifin kabul edilmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun, yani en az 330 milletvekilinin kabul oyu vermesi şartı aranacak. Bu oylamalar gizli yapılacak. Teklifin görüşmelerinin ikinci turunda, 330'un altında oy alan madde düşecek. Tümünün oylamasında da kabul oylarının 330'un altında kalması halinde teklifin tümü düşmüş olacak.

AA