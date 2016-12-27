Anayasa değişikliği kanun teklifinde ilk madde kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonu tarafından anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifindeki ilk madde kabul edildi.

Güncellenme 27 Aralık 2016 10:10

TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, tasarının maddelerini görüşmeye devam ediyor.

Birinci maddeyle ilgili yeterlilik önergesi kabul edildi

AK Partili komisyon üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından teklifin birinci maddesine ilişkin görüşmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, çalışmaların başından bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuşan milletvekili sayısının 80 olduğunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu.

Yeterlilik önergesinin kabul edilmesinin ardından teklifin birinci maddesi de oylanarak kabul edildi.

Görüşmeler, teklifin ikinci maddesi üzerinden devam ediyor.

AA