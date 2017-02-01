Anayasa değişikliği kabul edilirse vekil sayısı değişecek olan iller

Anayasa değişikliği teklifi referandumdan geçerse, 550 olan milletvekili sayısı 600'a yükselecek. Buna göre 22 ilin milletvekili sayısı artacak.

Güncellenme 01 Şubat 2017 20:37