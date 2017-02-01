Anayasa değişikliği kabul edilirse vekil sayısı değişecek olan iller
Anayasa değişikliği teklifi referandumdan geçerse, 550 olan milletvekili sayısı 600'a yükselecek. Buna göre 22 ilin milletvekili sayısı artacak.
Açıklanan son nüfus verilerine 50 milletvekilinin 10’u İstanbul’a gidecek.
Anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600’e çıkarılması, seçim çevrelerini büyütecek.
Aydın, Ordu, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Batman, Kütahya, Afyon, Muş, Edirne, Karaman, Aksaray, Karabük, Yalova, Denizli, Ağrı, Tekirdağ, Adana, Hatay, Manisa, Konya, Muğla’nın milletvekili sayısı 1’er yükselecek.
İstanbul, Ankara ve Bursa’da önemli değişikliğe yol açacak yeni düzenleme ile Kocaeli, Gaziantep, Urfa, Mersin, İzmir ve Antalya’nın milletvekili sayısı 2’şer artacak. Geriye kalan 59 ilin milletvekili sayısında ise değişiklik olmayacak.