Anayasa değişikliği: 'Askeri mahkemelerin kaldırılması' kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde de 343 kabul ve 133 ret oyuyla meclisten geçti. Disiplin mahkemeleri tarafından askeri mahkemeler kurulamayacak.

Güncellenme 14 Ocak 2017 22:51