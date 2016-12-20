Anadol’un 50. Yılı!

Türkiye'de ilk üretilen yerli otomobillerden olan Anadol ilk üretiminin ardında geride bıraktığı 50 yaşını kutluyor.

Güncellenme 20 Aralık 2016 20:51

Türkiye'de yerli ve seri üretim aracı denildiğinde ilk akla gelen marka Anadol olurken 19 Aralık 1966 tarihinden itibaren Türkiye'de üretilerek kullanıma sunulan Anadolu bu yıl itibariyle 50. yılını kutluyor. Her ne kadar 1984 yılında üretimi sonlandırılan ve artık üretilmeyen bir araç olsa da Anadolu buna rağmen Türkiye'nin ilk yerli ve seri üretim aracı olması sebebiyle her3 zaman ayrı bir önemi bulunuyor.

50 Yıllık Özel Hikaye

Anadolu 50 yıllık hikayesi için özel olarak yazılar yazılırken özellikle Ford Otosan'ın özel projelerinden birisi olan Anadol marka için oldukça farklı bir anlam taşıyor. Aracın üretilmesi adına 1964 yıllarında özellikle Rahmi Koç ve Vehbi Koç gibi isimlerin özel çalışmaları ve girişimleri etkili olurken yapılan analizler sonrasında 2 yıllık bir çalışma sonucu ilk prototip hazırlanmıştı. Prototipin hazırlanması Türkiye'deki üretimler için işleri daha da hızlandırdı ve 1966 yılı itibariyle Anadolu resmen yollara çıkarıldı.

Üretim dönemi boyunca 93 bin 188 adet aracın Anadol markası ile piyasaya sunuldu. Aracın piyasaya sunulduğu dönemlerde oldukça ilgi görmesi yüksek fiyatlara rağmen markanın bu alanda gelişim sağlamıştı. Üstelik Anadol yapılan çalışmalar sonucunda Dünya Klasik Otomobil literatüre girmeyi başararak Türkiye'nin bu alanda da temsil edilmesini sağlamıştı. Bu açıdan aracın üretilip üretilmediğinden ziyade aracın Türkiye'de üretilmiş olması özel bir anlam taşıyor.