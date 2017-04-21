Anadolujet'le 1 liraya uçma fırsatı

Anadolujet müşterileri için sadece 1 TL'ye uçabilecekleri bir kampanya geliştirdi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 17:40

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, AnadoluJet, 22-24 Nisan'da satın alacakları gidiş-dönüş biletler ile yolcularını 23 Mayıs-22 Haziran'da yapacakları uçuşlarda, diledikleri bir yönde 1 liraya uçuracak.

AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 9. yaşına özel kampanyayla yolcular, 22-24 Nisan'da satın alacakları gidiş-dönüş biletleri ile 23 Mayıs-22 Haziran'da yapacakları uçuşlarında, diledikleri bir yönde 1 liraya uçabilecek.

Uçuşlar ve kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgiye "444 25 38" numaralı çağrı merkezi ya da "anadolujet.com" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan kampanyada, 9-11 Haziran'ın kapsam dışında olduğu belirtildi.

AA