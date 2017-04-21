Anadolu Efes Yunanistan'da gurulandırdı

THY Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçta Olympiacos ile Anadolu Efes Pire’de karşı karşıya geldi. Efes muhteşem bir zaferle rakibini 73-71 yendi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 22:57

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı, 8-10 Anadolu Efes TV molasına önde girdi. Mola sonrası oyun değişmeyince Anadolu Efes ilk periyotu 22-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrek iki takımın bulduğu basketlerle açıldı, 14.dakikada skor 30-27 Olympiacos lehine oldu. Periyotun diğer yarısı ev sahibi ekibin istediği gibi oynanınca ilk yarı 44-37 Olympiacos üstünlüğünde geçildi.

Üçüncü periyota temsilcimiz iyi başladı, 23.dakikada farkı eriterek skoru 44-41 yaptı. Fakat Anadolu Efes’in oyundaki üstünlüğü kısa sürünce kontrolü ele geçiren Olympiacos son periyota 54-51 önde girdi.

Final periyotunun hemen başında skor eşitlendi, 54-54 ve sonrasında Efes 54-57 öne geçti. Çeyreğin ortasında ritim arttıran Olympiacos skoru 65-58 yaptı. Anadolu Efes 6-0 ile cevap verince skor 65-64’e geldi. Bitime 3 dakika kala Efes 65-66 öne geçti. 1:20 kala skor 71-71'di. Efes 43 saniye kala 71-73 öne geçti. Son hücum kaçtı ve Efes kazandı.