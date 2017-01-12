Anadolu Efes Yunan ekiple karşılaşacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Yunanistan ekibi Panathianaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek.

Güncellenme 12 Ocak 2017 10:38

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibiyle karşılaşacak.

Atina'daki OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak ve Lig TV3'ten naklen yayınlanacak.

Ligde oynadığı maçlardan sekizer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 9. sırada bulunuyor. Oynadığı maçların 9'unu kazanıp, 7'sini kaybeden Panathinaikos Superfoods ise 6. sırada yer alıyor.

Avrupa kupalarındaki 573. maç

Anadolu Efes, Panathinaikos Superfoods maçıyla Avrupa kupalarında 573. karşılaşmasına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 572 maçın 322'sini kazandı, 250'sinde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Panathinaikos Superfoods ile 25. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Panathinaikos Superfoods ile 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 24 maçın 9'u lacivert-beyazlıların, 15'i ise Yunan ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

AA