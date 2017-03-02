Anadolu Efes Rusya'ya konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 24. haftada Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.

Güncellenme 02 Mart 2017 10:31

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.

Kazan Basketbol Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Son 3 maçını kazandığı ligde 12 galibiyet ve 11 mağlubiyete sahip Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanıp, 16'sını kaybeden Rus ekibi ise averajla 14. sırada yer alıyor.

UNICS Kazan ile 4. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında UNICS Kazan ile 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 3 maçın 2'sini Anadolu Efes, birini ise UNICS Kazan kazandı.

AA