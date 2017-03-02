Anadolu Efes Rusya'ya konuk olacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 24. haftada Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan ekibine konuk olacak.
Kazan Basketbol Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Son 3 maçını kazandığı ligde 12 galibiyet ve 11 mağlubiyete sahip Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanıp, 16'sını kaybeden Rus ekibi ise averajla 14. sırada yer alıyor.
UNICS Kazan ile 4. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında UNICS Kazan ile 4. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 3 maçın 2'sini Anadolu Efes, birini ise UNICS Kazan kazandı.
AA