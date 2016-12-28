Amerika’da Hedef Araçların Anlaşması!

Trafik güvenliğini daha üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Amerika bu konuda önemli bir proje aşamasında.

Güncellenme 28 Aralık 2016 21:33

Amerikan Ulaştırma Departmanı tarafından yapılan yeni açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisindeki tüm araçların birbiriyle iletişim halinde olması ve olası kazaların da bu özel teknolojiler ile önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Araçların birbiriyle konuşması kuşkusuz benzer bir otonom sisteminin kurulmasını ve araçların daha güvenli bir şekilde yol almasını sağlayacak.

Sürücüsüz Araçlara Göre Daha Başarılı Olacak

Sürücüsüz araç teknolojisinin en önemli amaçlarından bir tanesi de bu olurken Amerikan Ulaştırma Departmanı tarafından tüm araçları kapsayacak yeni bir projenin başlatılması hedefleniyor. Araçlarda kullanılacak özel teknolojiler sayesinde araçların sürekli birbirlerine bilgi göndereceği, takip mesafelerinin ayarlanacağı ve olası kaza gibi durumların önceden tahmin edilerek önleneceği belirtildi. Bu sistemin trafik kazalarını tamamen ortadan kaldırması beklenmese de büyük oranda kazaların azaltılması ve can kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Daha önce İngiltere'de benzer bir çalışma bazı markaların katılımıyla gerçekleştirilirken Amerikan Ulaştırma Departmanı tarafından yapılması planlanan projede ülkedeki tüm araçların kapsam altına alınması hedefleniyor. Bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekli olan desteğin sağlanması halinde çok daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Konuyla ilgili özellikle son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla dolaşan video plansız bir trafiğin nelere yol açabileceği ortaya konuluyor. İşte o video;