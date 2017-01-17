Altının yükselişi gün sonunda da devam etti
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı yüzde 1,03 oranındaki artışla birlikte 147,80 lira oldu.
Güne yükselişle başlayan altın ghün sonuda da yükselişini devam ettirek 148 lira seviyesine yaklaştı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 oranında değer kaydederek, 147,80 liradan tamamladı.
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 147,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, Cumhuriyet altını 989,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 147,80 liradan işlem gördü.
AA