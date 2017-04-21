Altının fiyatı gerilemeye başladı

KMTP'da altının kilogram fiyatı 149 bin 850 liraya geriledi. BIST Altın Endeksi de bir önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybı yaşadı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 10:34

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 149 bin 850 liraya geriledi.

Altı piyasasında, 5 işlemde 6 milyon 884 bin 460 liralık ve 19 işlemde 52 milyon 437 bin 319,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 133 bin liralık ve 2 işlemde 645 bin 705,01 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Gram Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybetti.

AA