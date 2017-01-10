Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı hayata gözlerini yumdu

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Roman Herzog 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Güncellenme 10 Ocak 2017 13:44

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası 7. Cumhurbaşkanı olan Roman Herzog 82 yaşında hayatını kaybetti.

Almanya'da 1994-1999 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Roman Herzog 82 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roman Herzog'un öldüğü belirtildi.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası 7. Cumhurbaşkanı olan Herzog 1987-1994 yıllarında Anayasa Mahkemesi başkanlığı da yapmıştı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili olan Roman Herzog evli ve iki çocuk babasıydı.

AA