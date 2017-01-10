Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı hayata gözlerini yumdu
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Roman Herzog 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası 7. Cumhurbaşkanı olan Roman Herzog 82 yaşında hayatını kaybetti.
Almanya'da 1994-1999 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Roman Herzog 82 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roman Herzog'un öldüğü belirtildi.
Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası 7. Cumhurbaşkanı olan Herzog 1987-1994 yıllarında Anayasa Mahkemesi başkanlığı da yapmıştı.
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili olan Roman Herzog evli ve iki çocuk babasıydı.
AA