Ali Sunal yeni yetenekler yetiştirmek için hareket geçti
Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın tiyatrocu oğlu Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor.
Güldür Güldür Show'un yıldızlarından Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açmak için kolları sıvadı.
Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı projenin detaylarını sır gibi saklayan Sunal’ın, oyunculuk atölyesini bu ayın sonunda hayata geçirerek derslere başlayacağı öğrenildi. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra, konuşma, ses-nefes, şan ve hareket-ritim dersleri de içerecek atölyede usta oyuncular ders verecek.