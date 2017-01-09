Ali Sunal yeni yetenekler yetiştirmek için hareket geçti

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın tiyatrocu oğlu Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor.

Güncellenme 09 Ocak 2017 21:42

Güldür Güldür Show'un yıldızlarından Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açmak için kolları sıvadı.

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı projenin detaylarını sır gibi saklayan Sunal’ın, oyunculuk atölyesini bu ayın sonunda hayata geçirerek derslere başlayacağı öğrenildi. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra, konuşma, ses-nefes, şan ve hareket-ritim dersleri de içerecek atölyede usta oyuncular ders verecek.