Ali Ağaoğlu kızına bir düğün daha yapacak

Ali Ağaoğlu, önceki ay Koray Kırcal ile dünya evine giren kızı Sena Ağaoğlu'na bir düğün daha yapmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 07 Şubat 2017 09:25

2016'ın son günlerinde evlenen Koray-Sena Kırcal çiftinin düğünü günlerce konuşulmuş; Ali Ağaoğlu, damadına Emirgan'da satın aldığı 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu vermiş, Mustafa Kırcal da 23 yaşındaki gelini Sena Ağaoğlu'na 23 kilo altın takmıştı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ali Ağaoğlu, önceki ay Çırağan Sarayı'nda evlenen kızı Sena ile damadı Koray Kırcal'ın düğününe davet edemediği akrabaları için bir düğün yapmaya hazırlanıyor.

Ali Ağaoğlu'nun 2 bin kişiyi çağırdığı, 3-5 Mart tarihleri arasında düğün Uludağ'da yapılacak.

Ağaoğlu, Trabzon ve İstanbul'dan gelecek akrabaları için Ağaoğlu My Mountain ve yanındaki Bof Hotel'i de komple kapattı.İstanbul'dan sonra Bursa'da düzenlenecek düğüne gelen davetlilerin tüm masrafları, Ali Ağaoğlu tarafından karşılanacak.

NTV