Alcatel Idol 4S Avrupa'da Satılacak

Alcatel Idol 4S için yapılan yeni açıklamalarda cihazın Avrupa’ya da açılacağı belirtildi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 16:19

Idol 4S muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınabilecek pek çok Windows Phone telefonundan sadece birisi ve son örneklerinden. T-Mobile, Kasım ayında Idol 4S'yi bünyesine alırken özellikle Windows Phone cihazını denemek isteyenlere yönelik böyle bir hamlenin yapıldığı tahmin ediliyordu. Windows işletim sistemine karşın Alcatel Idol 4S modeli şimdi Avrupa’ya açılacak.

Yılın ikinci çeyreğine kadar gerçekleşmeyecek olsa da, Idol 4S'yi de Avrupa'ya getirmeyi planlıyor ve özelikle üçüncü çeyrekte bu işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın Avrupa'daki ilk ülkeler arasında yer alacağını markanın da doğrulaması bu konuda artık net bir şekilde konuşulmasını sağlıyor.

Alcatel Idol 4S Özellikleri Neler?

Alcatel Idol 4S'in Windows 10 Mobil işletim sistemine sahip olması ilk dikkat çeken özellik. Alcatel Idol 4S için diğer önemli detaylar ise tam HD (1080p) çözünürlüğe sahip 5.5 inç AMOLED ekranı olması. Üstelik satış kutusunda VR gözlüklerle birlikte gelmesi de cihaz için en önemli artılardan bir tanesi.

Akıllı telefon, 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir hafıza (256GB'a kadar) Qualcomm Snapdragon 820 işlemcisi ile güçlendiriliyor. Ayrıca PDAF (faz tespit otofokus), çift LED flaş ve 4K video kaydı ile 21 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera da etkileyici.

Henüz fiyat hakkında bir şey duyurulmamakla birlikte, Android'in birçok Avrupa ülkesinde 385 Euro karşılığında satıldığı düşünüldüğünde sattığı Windows Phone modelinin aynı maliyet ile sunlması bekleniyor.