Albayrak: "Beşiktaş'a ceza verilmesini beklemiyoruz"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Albayrak, Olympique Lyon maçı öncesinde yaşanan olaylardan dolayı takımlarına ceza verilmesini beklemediklerini açıkladı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 14:30

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananların Olympique Lyon'un sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Ev sahibinin birinci önceliği maçın sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynanmasını sağlamaktır. Yaşanan her şey Lyon'un sorumluluğunda. Beşiktaş'ın ceza alacak bir durumu yok. Ceza alacak varsa bu Beşiktaş değil Olympique Lyon'dur. Biz bir şey yapmadık. Korkacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.

"Sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı"

Maçta çok sayıda siyah-beyazlı taraftarın yer aldığını kaydeden Albayrak, Beşiktaş Kulübüne verilen biletler dışındaki satışların Olympique Lyon Kulübünün kontrolünde olduğunu belirtti.

Lyon Stadı'nda oynanan maçtan önce yapılan güvenlik toplantısında konuyla ilgili UEFA yetkililerini bilgilendirdiklerini vurgulayan Metin Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'a ayrılan biletlerin dışındaki satışların bizimle ilgisi yok. Bizimle alakası olmayan, sorumluluğumuz dışında bilet satışı yapıldı. UEFA yetkililerini bu durumdan haberdar ettik. Avrupa'nın ortasında az daha bir linç olacaktı. Demir sopalarla çoluk çocuk demeden saldırdılar."

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü, Olympique Lyon'un UEFA'da yapacağı lobi çalışmaları ihtimaline karşılık da önlem aldıklarını dile getirerek, "Maçtan sonra planımızı çalıştık, önlemlerimiz var. Başkan Fikret Orman, bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak için dün takımla döndü. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Beşiktaş'ın haklarını her zaman her yerde koruruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA