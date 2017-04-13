Alan adı alım satımında rekora ulaşıldı

İnternet teknolojilerinin iyiden iyiye hayatımıza girmesiyle alan adı alım satımları da her geçen gün artış göstermeye başladı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 13:13

İnternetin günümüzde hızla yayılmasıyla beraber, internet üzerinden iş yapanların sayısı da hayli artmaya başladı. Bu anlamda yapılan işlerden birisi de, alan adı alarak bir site sahibi olmak. Dijital birer varlık olan alan adlarının alım satımları yapılabiliyor.

Site sahibi olma fikri genel olarak yoğunlaşınca da, alan adları alım satımlarında da bir artış olduğu görüldü. Alan alım satımlarında Türkiye’deki en iyi isim AlanAdlari.com. Türkiye’de bu işi yapan ilk ve en büyük platform. Okan Yıldırım tarafından 2012 yılında kuruldu. AlanAdlari.com’un, bireysel ve kurumsal 40,000 kullanıcısı bulunuyor.

AlanAdlari.com, alan adı alım satımlarında en iyilerinden biri olmayı başardı. Platformun kurucusu olan Yıldırım, platformla ilgili; “Kurumsal firmaların önemli alan adı alımlarına da destek oluyoruz. Kurumsal firmaların birçoğu, alan adı sektörünün içerisinde olmadıkları ve özel vakit ayıramadıkları için genellikle doğru bir alım stratejisi izlemiyor. Bu sebeple ya -yeterli bütçeleri olsa dahi- alan adını satın alamıyorlar ya da en karlı şekilde satın alamıyorlar. Alan adı sektöründeki birçok yerli ve yabancı yatırımcı ile iletişimde olmamızın sağladığı erişim kolaylığı, alım yapacak firmaların faydalanmak isteyecekleri büyük bir avantaj.” İfadelerini kullanıyor.”

Bu platformda, her bütçeye uygun on binlerce alan adı bulunuyor. Turkcell, Vodafone, Sabancı, Novartis, Yandex, Hürriyet, Twitter, Mng, Cnn, Nike, Mercedes, Pegasus, Abdi İbrahim gibi, herkesçe bilinen markalar, AlanAdlari.com’a referans oluyorlar. Okan Yıldırım; “En yüksek alan adı satışları arasında bulunan Hamilelik.com, Kelepir.com Sozcu.com ve Mekan.com satışlarının yanı sıra, geçtiğimiz günlerde, tanınmış bir holdingin 520 bin TL’lik bir alan adı yatırımına aracılık etmiş. Yurt dışında çok daha yüksek bedellerle gerçekleşen alım-satımlar bulunuyor. Ülkemizde işini internette büyüten şirket sayısı günden güne artıyor. Bu artış alan adı yatırımcı sayısını artırdığı gibi alan adı yatırımlarını da artırıyor.” şeklinde bilgi veriyor.” Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre 520 bin TL’lik satış, ülkemizde rekora imza atan bir rakam.