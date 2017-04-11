Akşener: "Çiller evet oyu kullanacak"

Katıldığı bir programda referandum gündemine dair değerlendirmelerde bulunan MHP'li Meral Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller'in 'evet' diyeceğini iddia etti.

Güncellenme 11 Nisan 2017 16:17

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye muhalif isimlerden MHP'li Meral Akşener katıldığı bir proramda referandum süreci ve Türkiye gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akşner konuşmasının sonunda eski Başbakan Tansu Çiller'in referandumda 'evet' oyu vereceğini öne sürdü.

MHP'li Meral Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller'in referandumda "evet" diyeceğini açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Can Ataklı'nıın Halk TV'deki programına katılan Meral Akşener, eski başbakan Tansu Çiller'in 'evetçi' olduğunu iddia etti.

Bir saatlik programda referanduma ve gündeme dair soruları yanıtlayan Akşener, programın sonunda bombayı patlattı.

Akşener Çiller'in referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyledi.

Kaynak: Milliyet