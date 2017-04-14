Akşener: "Bahçeli hayır çıkacağını gördü, kaçmanın taşlarını döşüyor"

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin eyalet çıkışı üzerine "Bahçeli hayır çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor." şeklinde konuştu.

Güncellenme 14 Nisan 2017 18:36

Diyarbakır'da konuşan Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanının üç danışmanı eyaletten bahsetti. 16'ncı madde 18 maddenin 16'sı ve anayasanında da 123'ncü maddesi esasında bu kamu tüzel kişiliği kurma yetkisinin sadece mecliste olan bu yetkinin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı onunda böyle bir hakkının olduğu bir madde bu. Şimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksınız sonra da üç danışman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek?"

"Bahçeli hayır çıkacağını gördü"

"Ülkücüler 18 maddeye başından beri hayır diyor. Benim buradaki görüşüm şu; Sayın Bahçeli 16 Nisan akşamı hayır çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor. O gece saat 23.00 sıralarında yapacağı konuşmanın ana hatlarını, ipuçlarını koydu. Dönüp diyecek ki, sizin danışmanlarınız olmasaydı bu sonuç böyle çıkmazdı. "

"Suçlu tespit etme hareketi"

"Nitekim 2010 referandumunda da o meşhur anayasa referandumunda da o zaman Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrı sandık koysaydınız demişti. Aynı yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlık Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanı hayır dediği için şimdi bunun üzerini örtmek üzere bir söylem, bir davranış olarak değerlendiriyorum. Vatandaş ise "Kendisi de itiraf etti başkanım zaten demesi üzerine Akşener, " Aynen öyle' diyerek cevap verdi."

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı bir yazıda, yeni anayasanın kabul edilmesi halinde eyalet sistemine geçileceğini söylediği iddiaları üzerine, "Şimdi eyalet sistemini getireceğiz diye bir danışman, cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor, Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin (referendum) kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım. Geçmişte Kayseri'de bir belediye balkanlığı yapmış başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleler kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul etmiyorum. Böyle danışman olmaz. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım" demişti.