AKOM'dan son dakika uyarısı: Kar yağışı 1 hafta sürecek

AKOM İstanbulluları perşembe günü Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle başlayacak olan kar yağışına karşı uyardı. Yağışın 1 hafta sürmesi bekleniyor.

Güncellenme 24 Ocak 2017 18:08

AKOM'dan kar yağışı ile ilgili yapılan açıklamada, yurt genelinin yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Soğuk ve karlı hava bir hafta sürecek. Yağışlar zaman zaman tipiye dönebilir. Kar yağışının İstanbul'u beyaza bürümesi bekleniyor. Ayrıca Şubat'ın ilk haftasına kadar sıcaklıklar 5'in üzerine çıkmayacak.

İstanbul'da da Perşembe günü kar yağışının başlayacağı belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Orta Akdeniz, çarşamba günü ise Balkanlar üzerinden gelmekte olan (Sibirya kökenli) soğuk ve yağışlı havanın etkisiz altına girecek.

Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece birden azalacağı ve Ocak ayı sonuna kadar da mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, AKOM'dan yapılan açıklama, "Yurdumuzun Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da Perşembe kar başlayacak" denildi.

Ayrıca, "Kar yağışının yoğun olduğu günlerde toplu ulaşım araçlarını kullanın" uyarısı yapıldı.

Milliyet