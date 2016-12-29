AKOM: "İstanbul'da kar hazırlıkları tamamlandı"

Alarm durumuna geçen AKOM'dan, etkili kar yağışının beklendiği İstanbul'da hazırlıkları tamamlandığı açıklandı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 15:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) kışa yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı kent, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) görevli ekipler tarafından kritik noktalara yerleştirilen kameralarla takip ediliyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, kış aylarının sorunsuz geçirilmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda da AKOM'da alarm düzeyine geçildi. Ekipler, gece yarısından sonra ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirlerini aldı. İlçe belediye başkanlıkları da bilgilendirildi.

145 BIÇAKLI TRAKTÖR KÖYLERİN HİZMETİNE VERİLECEK

Belediye tarafından, bin 345 araç ve iş makinesi ile 7 bin personelle kışla mücadele çalışması yapılacak. İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergahta 363 müdahale noktasıyla olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor. İBB tarafından ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlandı, talep durumunda da takviye yapılacak. Ayrıca, ilçe belediyelerinin kendi imkanları yetersiz kaldığı durumlarda İBB tarafından destek verilecek. Köy yolları için ise kar kürüme bıçağı takılmış 145 traktör hazır bekletiliyor. Ayrıca, 6 "Kar kaplanı" otoyollar ve gerektiğinde havalimanları için çalışmalara katkı verecek.

KENTTE 43 NOKTAYA BEUS KURULDU

Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirildi, ek önlemler de alındı. İl genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı.



ÇALIŞMALAR AKOM'DAN YÜRÜTÜLÜYOR

Bu arada, İBB'ye bağlı birimler, kentte etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle AKOM'da çalışmalarına başladı.

Kışla mücadele çalışmaları AKOM'dan koordine edilecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile buradan izlenecek ve gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Ayrıca, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.

BARINMA MERKEZLERİ HİZMETTE

Sokakta yaşayanlar için de barınma merkezleri hizmet vermeye başladı. Zabıta, polis ve ambulanslarla toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinden sonra buralarda ağırlanacak. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi'nde, kadınlar için de Darülaceze'de hazırlıklar tamamlandı.

İlçe belediyeleri kendi bölgelerinde tespit ettikleri evsizleri İBB'nin misafirhanelerine götürebilecek. Vatandaşlar ayrıca sokakta kalanlar için 153 Beyaz Masa ve polis merkezlerine bildirimde bulunabilecek.

NTV