Akıllı Saatlerde Piyasalar Durgun!

Apple tarafından geliştirilen Apple Watch adı verilen akıllı saat sonrasında özellikle akıllı saat sektörü ciddi bir ilgi çekmişti. Fakat şimdi eski durum yaşanmıyor!

Güncellenme 24 Aralık 2016 20:45

Giyilebilir teknolojiler konusunda yapılan son araştırmalarda özellikte eski dönemlerde olduğu gibi cihazların satışlarının beklentilerin altında kaldığı belirtildi. Araştırma Şirketi remarketer tarafından yapılan piyasa araştırmasında konu ile ilgili detaylar paylaşılırken akıllı saatlerin mevcut satış rakamlarının firmaların beklentileri altında kaldığı ve bu nedenle mevcut şartlar dahilinde akıllı saatlerin geleceğinin çok parlak olmadığı belirtildi.

Giyilebilir Sektör Sönük Kaldı

Giyilebilir cihazların piyasaya sunulduğu ilk dönemlerde telefonlar yerine giyilebilir teknolojilerin daha popüler olacağı ve gelecekte bu açıdan daha fazla ilgi çekeceği düşünülüyordu. Fakat aradan geçen 2-3 yıllık süre zarfında akıllı saatler piyasada beklenen ilgiyi göremedi. Bu ilgisizliğin pek çok farklı sebebi olsa da şu anda akıllı saat sektörü için işlerin yolunda gitmediğinden söz edebilmek mümkün.

Akıllı Saat Sektörü Yükselebilecek Mi?

Akıllı saat fiyatlarının yüksek olması, akıllı saatlerin telefonlardan bağımsız bir şekilde çok az bir özellik sunabilmesi akıllı saatlerin en büyük handikaplarından olarak görülüyor. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerde giyilebilir teknolojilerin bu yöndeki handikaplarının kaldırılması daha fazla kişi tarafından akıllı saatlerin tercih edilmesini sağlayabilir. Önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunulacak yeni telefonlar ve akıllı saatler kullanıcıların ihtiyaç duyduğu özellikleri sağlayarak giyilebilir teknolojilerin daha tatmin edici bir seviyeye ulaşması mümkün olabilir.