Akıllı Saat gönderileri 2016'da % 1 arttı

Strategy Analytics'ten gelen son rapora göre akıllı saat pazarında çok düşük bir artış görüldü.

Güncellenme 02 Şubat 2017 22:38

2016 yılının tamamında sevk edilen toplam akıllı saat sayısı 21.1 milyona ulaştı. Bu rakamlar 20.8 milyon adete göre çok düşük bir artış olduğunu gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre akıllı saat için bir önceki yıla göre % 1.4 artış yaşandı.

Firmanın analizi, Apple'ın 2016 yılında 11.6 milyon Apple Watch sattığı yönünde. Samsung, yıl boyunca 2.4 milyon adet sevkiyatı ile uzak bir sene geçirdi. Her iki şirketin sayıları, 2015'te yayınlananlardan% 12-15 oranında düşük. Bu bakımdan dev markalar dahi düşük satışlarda kalmış durumda.

Apple'ın 5.2 milyon sevkiyat yaptığı akıllı saat, Apple'ın 4. çeyrek 2016 yılı sonuçları için yıllık artış getirdi. Öyle ki şirket 2015'in 4. çeyreğinde 5.1 milyon adet akıllı saat satmıştı.

Bu metrikte dahi, Samsung'un 2014 yılı 4. Çeyrek rakamları oldukça sert. Gear S3, çeyreğin sonlarında piyasaya sunulduğundan dolayı 2017 yılının ilk çeyreğinde daha iyi satışlara ulaşılması mümkün görünüyor.

Akıllı saat için yayınlanan bu raporlar, sene sonunda sadece Apple ve Samsung’un çok az farkla yüzünün güldüğü görülürken, diğer markalar adına akıllı saat için kötü bir yıl geçti. Bu bakımdan önümüzdeki dönemler için akıllı saat sektörünün iyi bir dönem geçireceğini söylemek mevcut tabloya göre oldukça zor.