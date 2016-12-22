Akar, Fırat Kalkanı'nın harekat merkezine gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat kalkanı Harekatı'nın Kilis'te bulunan harekat merkezine gitti.

Güncellenme 22 Aralık 2016 15:23

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve gelişmelere ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri aldı.

AA