Akademisyenlere 'YÖKDİL' geliyor

Akademik camiaya Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından YÖKDİL Sınavı getirildi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 14:43

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler ile sağlık alanlarında, adayların yeterliliğini belirlemeye yönelik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sürecini başlattıklarını bildirdi.

Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, YÖKDİL Sınavı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefine ulaşabilmesinin, nitelikli bilgi üretimi, özellikle de nitelikli insan faktörüyle mümkün olabileceğine işaret eden Saraç, "Yeni YÖK" olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattıklarını söyledi.

Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılan 100 tematik alanda 2 bin öğrenciye yönelik doktora bursu, ihtisaslaşma odaklı bin araştırma görevlisi kadrosu gibi projeleri başlattıklarını, doçentlik başvuru kriterlerinde düzenlemelere gittiklerini anlatan Saraç, yeni girişimlerin akademide olumlu değerlendirildiğini vurguladı.

Doktora öğrenciliği ve doçentlik başvurusunda baraj niteliğindeki dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde talep olduğunu dile getiren Saraç, YÖKDİL Sınavı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Uzun yıllardır akademik dünya, yapılan sınavın alana özgü olması yönünde beklenti içindeydi. Bu beklentinin karşılanmasına yönelik Yeni YÖK olarak görüşleri de dikkate alarak, kapsamlı bir çalışma başlattık ve mevcut YDS'nin yanında fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, güzel sanatlar dahil ve sağlık alanlarında, yani adayların üç alanda dil yeterliliğini belirlemeye yönelik YÖKDİL Sınavı sürecini başlattık."

YÖKDİL ilk kez 5 Mart'ta

YÖKDİL Sınavı sorularının bilimsel ve rasyonel tarzda hazırlanacağını belirten Saraç, sınav sorularının hazırlanmasının Ankara Üniversitesi, sınavın organizasyonu ve uygulanmasının ise Anadolu Üniversitesince yürütüleceğini kaydetti.

Sınavın ilk kez 5 Mart 2017'de tek oturumda 30 ilde gerçekleştirileceğini bildiren Saraç, ilk kez sadece İngilizce alanında yapılacak sınavın, gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletileceğini ve yılda iki kez gerçekleştirileceğini söyledi.

Sınava başvuruların 30 Ocak'tan itibaren "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinden yapılacağını ifade eden Saraç, sınav ücretinin 75 lira olarak belirlendiğini dile getirdi.

YDS'ye her yıl ortalama 450-500 bin adayın başvurduğuna işaret eden Saraç, "Bu sınava, başta yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabilecek. Odak noktası, lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar." bilgisini paylaştı.

İlgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS'de doktora başvurularında en az 55 puan, doçentlik müracaatlarında ise en az 65 puan olması gerektiğini hatırlatan Saraç, YDS'nin süreceğini ve adayların her iki sınava da girebileceğini ifade etti.

Yüzde 100 yabancı dil eğitim kurumları için yeni düzenleme

Yüzde 100 yabancı dille eğitim yapan programlardaki öğretim elemanları için de yeni sınav planladıklarını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Halen bu programlarda ders verebilmek için YDS'den 80 almak yeterli kabul ediliyordu. Ancak YDS, adayın sadece okuma odaklı açısından dil yeterliliğini değerlendirebiliyor. Halbuki yabancı dilde ders anlatacak akademisyenin dil yeterliliğinin konuşma ve dinlemede de olması gerekiyor. Geçen sene British Council'in bu hususta hazırlamış olduğu bir rapor vardı. Bu hususta ciddi tespitler ve vahim diye nitelendirebileceğimiz durumları dile getiriyordu o rapor. Bir dizi iyileştirmeyi hemen yapmıştık. Daha sonra orta vadede bir iyileştirme daha yapacağız, ona işaret ediyoruz. Bu kapsamda da çalışmamızı başlattık. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız."

Misyon ve kalite odaklı olarak çalışmaları tüm alanlarda sürdürdüklerine dikkati çeken Saraç, "Türk yükseköğretim sistemimizi küresel ölçekte daha nitelikli hale getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

YÖKDİL Sınavı YDS formatında

YDS ilkbahar sınavına 252 bin, sonbaharda da 170 bini aşkın adayın başvurduğunu anlatan Saraç, YÖKDİL Sınavı'nın yarım milyona yakın kişiyi ilgilendirdiğini bildirdi.

"Uzun yıllardan beri alana özgü sınavın olmayışının getirdiği sıkıntıları giderici, akademiye de yeni bir heyecan getirici bu projeyi sizlere duyurmak istedik." değerlendirmesini yapan Saraç, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Saraç, "YDS varken böyle bir sınava neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine, "Uzun yıllardan beri adaylar, kendi ihtisas alanlarının dışında soruların sorulduğu bir dil sınavında, başarısızlığını buna bağlıyorlardı. Kendi alanlarının terminolojisini sorgulayan bir dil sınavının daha isabetli olacağı hususu bilim adamları ve ölçme ve değerlendirmeciler tarafından dile getiriliyordu. Bu yüzden böyle bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Akademi camiasının sorunlarını dinlediklerini, bunlara birlikte çözüm aradıklarını vurgulayan Saraç, bu konunun da yükseköğretim camiasında rahatlama sağlayacağını umduklarını ifade etti.

YÖKDİL Sınavı'nın YDS formatında olacağını belirten Saraç, soru sayısı ve diğer konulara ilişkin ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

AA