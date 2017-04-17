AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandumun ardından 27-28 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik için teklifte bulunacaklarını açıkla
Milliyet2te yer alan habere göre, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifi yapılacağını açıkladı
Referandumda 'evet' çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının yolu açııldı. Resmi sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi bir partiye üye olabilecek.
Elitaş, "27-28 Nisan’dan sonra Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yaparız". dedi