AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandumun ardından 27-28 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik için teklifte bulunacaklarını açıkla

Güncellenme 17 Nisan 2017 13:20

Milliyet2te yer alan habere göre, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üyelik teklifi yapılacağını açıkladı

Referandumda 'evet' çıkmasıyla Cumhurbaşkanı'nın partili olmasının yolu açııldı. Resmi sonuçların Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi bir partiye üye olabilecek.

Elitaş, "27-28 Nisan’dan sonra Erdoğan’a parti üyeliği teklifi yaparız". dedi


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