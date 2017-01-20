AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı

Güncellenme 20 Ocak 2017 22:33

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na LAW silahıyla saldırı girişimi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na LAW silahıyla saldırı girişiminde bulunuldu. LAW mermisinin nereye isabet ettiği araştırılıyor. Saldırıda ölü ya da yaralı yok.

​Olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.

'İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI'

Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1.5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.

İstanbul'da bugün saat 20:00 sularında da Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahıyla saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Sputnik Türkiye