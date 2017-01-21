AK Parti il binası saldırısında DHKP-C izleri

Akşam saatlerinde AK Parti'nin Sütlüce'deki İstanbul İl binasına düzenlenen saldırı girişiminin altında DHKP-C terör örgütünün izleri olduğu açıklandı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 01:04

İstanbul Sütlüce'de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Polis saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI SALDIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde lav silahlı düzenlenen saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul il binasına da lav silahıyla saldırı yapıldı.

BİNAYA İSABET ETTİ

Ateşlenen silahın binaya isabet ettiği öğrenilirken, saldırının il binasının arka tarafındaki bir binanın bahçesinden ateşlendiği belirtildi.

BİNAYA İSABET EDEN MERMİ PATLAMADI

Binanın 3. katına isabet eden ancak patlamayan mermiyi görevliler imha etmeye çalışıyor. Polis ekipleri saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMURCİ'DEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.



Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile telefonla görüştü.



Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DA TEMURCİ'DEN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırıyla ilgili İl Başkanı Selim Temurci'den bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TEMURCİ: TERÖRİSTLERİN DHKP-C'Lİ OLDUĞU YÖNÜNDE BULGULAR VAR

Temurci'nin açıklamaları şöyle:



"Saat 21.20 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir lav silahıyla il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar.



Lav silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak içeride duvara saplandı. Saldırı esnasında sağlık komisyonunun toplantısı vardı. Hamdolsun silahın ucundaki roket patlamadı. Patlamayan roket duvardan çıkarıldı.



Binada tahribat var. Herhangi bir yaralımız yok. Saldırganların iki kişi olduğu tahmin ediliyor. Saldırının DHKP-C terör örgütü tarafından yapıldığına ilişkin bulgular var.



Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Allah'ın izniyle en kısa zamanda Türkiye'de terörün kökünü kazıyacağız. Durmak yok, mücadeleye devam diyoruz."GİTAR ÇANTASINDA SAKLANDI



Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı binasına yönelik saldırılarda lav silahının gitar çantasında saklanarak olay yerine getirilmesi dikkati çekti.



Saldırıları düzenleyen iki teröristin kar maskeli oldukları, siyah pantolon ve mont giydikleri belirtildi.

Haber 7