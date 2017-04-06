Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Bu insanlık suçudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Suriye'deki kimyasal saldırıyı, savaş ve insanlık suçu olarak niteledi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 15:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında Belediye Kültür Merkezinde düzenlen AK Parti Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda teşkilatta geçmişten bu yana görev yapan partililerle bir ara geldi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye’nin gelişmesini daha üst seviyelere çıkaracağını vurgulayan Yılmaz, mevcut sistemin artık işlemediğinin, siyasi ve ekonomik kriz ürettiğinin altını çizdi.

"Bu sistem 12 Eylül darbe anayasasının getirdiği, o dönemde Kenan Evren'e göre konulmuş bir sistem. Biz bunu niye koruyoruz? Bırakalım değişsin." diyen Yılmaz, daha güzel bir sistem kurmak istediklerini dile getirdi.

Son dönemde sağlanan başarıların, sistemden kaynaklanan başarılar olmadığını anlatan Yılmaz, şahıstan, partiden kaynaklanan başarılar olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir liderlik sergilemeseydi arkadaşlarıyla beraber, bu başarılar olur muydu? Biz şimdi diyoruz ki; artık şahıslara ve partilere bağlı olmasın istikrarımız, sistemden kaynaklanan bir istikrar olsun." şeklinde konuştu.

Esed rejiminin kimyasal saldırısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin katledildiğini anımsattı.Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu yapanları lanetliyoruz. Bu dünyada ve ahirette inşallah cezalarını görürler. Bu insanlık ve savaş suçudur. Savaşın bile bir ahlakı, bir sınırı vardır. Ama bunların hiç birinin ölçüsü yok. İşte değerli kardeşlerim güçlü olacağız ki hem içeride kardeşlerimize sahip çıkacağız hem bütün mazlumlara sahip çıkacağız. Birilerinin gelip burada oyun kurmasına, oyunlar oynamasına engel olacağız inşallah."

AA