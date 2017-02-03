Ahmet Türk tahliye edildi

43 gündür tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk için tahliye kararı verildi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 20:25

Tahliye tararı, Türk’ün avukatı Zeynep Boztoprak, Twitter üzerinden duyurdu. Avukat Boztoprak, Türk hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu belirtti. Türk, haftada 3 gün imza atmak için emniyete gidecek.

Ahmet Türk'ün avukatı Boztoprak BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "İstanbul Adli Tıp raporu Ahmet Türk'ün kalp pili takılmış olması da dahil bazı sağlık sorunları olduğunu teyit etti. Bunun üzerinde kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulunduk. Mardin Sulh Ceza hakimliği tahliyesine karar verdi" dedi.

Adli Tıp, Türk'ün sağlık durumundan dolayı tahliye talebine olumsuz rapor vermişti. İstanbul Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda, "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" ifadesi yer almıştı.

T24