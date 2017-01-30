Ağrı'da havalimanının duvarları buz tuttu

Ağrı'da etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle havalimanının duvarları bile buz tuttu. Vatandaşlar şehirde zor anlar yaşadı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 11:07

Milliyet'te yer alan habere göre Ağrı'da dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle birçok yer buz tuttu. Havalimanı da buz tutan şehirde vatandaşlar şaşkına döndü.

Ağrı'da yaşayan bazı vatandaşlar battaniyelerle araçalrını sararken bazı vatandaşlar da tehlikeye aldırış etmeden buz tutan alanalrı ve karlı bölgeleri temizlemeye çalıştı.

Ağrı’da etkili olan kar yaşının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini 30-40 liraya temizleyen işçiler, adeta ölüme meydan okuyorlar. Beline bağladığı ipin ucunu diğer arkadaşına tutturarak kar kütlesini temizleyen işçiler, zaman zaman düşme tehlikesi yaşıyorlar. Çatılarda kar kütlesi temizleme esnasında sokak ve caddelerde yeterli önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanın çatısında eriyen kar suyunun duvarda akması sonucu metrelerce buz kütlesi oluştu. Duvarlardaki Ahmed-i Hani Havalimanı yazısını buz kütlesi kaplarken, bunu gören yolcular da şaşkınlık yaşadılar.

Milliyet

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.