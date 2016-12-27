Ağrı'da cami karlar altında kaldı

Ağrı'da etkili olan yoğun yağışın ardından bir cami karlar altında kaldı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 20:03

Ağrı'da yoğun kar yağışının ardından oluşan manzara, görenleri büyülüyor.

46 KÖY YOLU KAPANDI

Ağrı'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdare ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, kapalı bulunan 46 köy yolunun ise en kısa sürede açılacağı belirtildi.

CAMİ KARLAR ALTINDA KALDI

Öte yandan, kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen kış mevsimi özellikle güneşli havalarda kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Hiçbir iz bulunmayan kilometrelerce büyüklükteki beyaz dağlar ve kar manzaraları, güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor. Vatandaşlar ise güneşli hava ile birlikte manzaranın tadını çıkarıyor.

Diğer taraftan bir caminin karlar altında kalması ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.