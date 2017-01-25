Ağız kanseri belirtilerine dikkat

İşte dikkat etmeniz gereken başlıca ağız rahatsızlıkları...

Güncellenme 25 Ocak 2017 22:17

Ağız yaraları

Beyaz veya kırmızı olabilen kanserli ağız yaraları genellikle acısızdır. Uçuk ve aftla karıştırmayın. Uçuk ve aft, acılı olur ve batar. Genellikle merkezinde uç verir. Kanserli yaralar acımamasına rağmen durup dururken kanayabilir. Herhangi bir yara 3 hafta boyunca geçmiyorsa doktorunuza başvurun.

Yumru ve kalın lekeler

Ağzınızın içindeki deride oluşan yumru ve kalın lekeler ağız kanserine işaret ediyor olabilir. Değişimi dilinizle hissedebilirsiniz. Bir balon, kabarcık veya nasır gibi hissedilebilir. Kalın tabaka özellikle yanağın iç kısmında yaygın olarak görülür.

Sallanan diş

Yetişkinlerde diş sallanması hiçbir zaman iyiye işaret değildir. Dişiniz sallanıyorsa acilen tıbbi yardım almanız gerekiyor. Sallanan dişin pek çok sebebi olabileceği gibi ağız kanseri de bunlardan bir tanesidir.

Gırtlakta yumru

Gırtlağınızda bir şey takılmış ve yutamıyormuşsunuz gibi hissediyorsanız; yutmaya çalışırken zorlanıyorsanız acilen doktora görünmeniz gerekiyor. Gırtlakta yumru ağız kanserinin sık görülen semptomlarından bir tanesidir.

Tek kulakta ağrı

Oldukça şaşırtıcı ancak kulaklar ağız ve boğazla bağlantılı olduğu için ağız kanseri kulak ağrısını tetikleyebilir.

Ağızda ve dilde uyuşma

Dilinizde, yanağınızda, ağzınızın herhangi bir kısmında uyuşukluk hissi; tat alma duyusunu kaybetme ağız kanserine işaret ediyor olabilir. Uyuşukluğu başta hissetmeyebilirsiniz ancak ikinci aşamada ağızdan salya akıtma ve çiğneme güçlüğü görüldüğünde fark edilir.



Çeneyi hareket ettirmekte zorlanma

Çene ağrısı yaygın görülen bir ağız kanseri belirtisidir. Ancak başka hastalıklardan farklı olarak çenede şişlik ve diş veya diş etlerinde yerine oturmama hissi görülür.



Geveleyerek konuşma

Her türlü ses değişikliği dikkate alınmalıdır. Sesiniz bir anda boğuk ve cızırtılı gelmeye başladıysa gırtlağınızda bir problem olabilir. Konuşmanızda bir problem varsa bu da ağız ve dille ilgili problemlere işaret ediyor olabilir.



Bu problemlerden bir ya da birkaç tanesini gördüğünüzde acilen doktorunuza başvurmalısınız.



Milliyet Pembe Nar



