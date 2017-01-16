Ağbal: "Bütçe açığı hedeflerin altında"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, açıklanan bütçe açığı verilerinin 2016 başlangıç hedeflerinin altında gerçekleşmiş olduğunu açıkladı.

Güncellenme 16 Ocak 2017 15:30

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısı 2016 bütçe açığı verilerinin başlangıç hedeflerinin altında gerçekleştiğini ifade etti.

Aralıkta bütçe gelirlerinin 45,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 73 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 71,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 39,6 milyar lira olduğunu kaydeden Ağbal, bu kapsamda aralık ayında bütçe açığının 27 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, 2016 yılının tamamına ilişkin rakamlara bakıldığında da bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Bütçe açığı, 2016 hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşti"

Söz konusu dönemde, faiz hariç giderlerin 533,4 milyar lira, faiz giderlerinin 50,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 458,7 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olduğunu aktardı.

Bakan Ağbal, "Bu gerçekleşmelere göre bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise hedefe göre 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Ağbal, "Son 6 yıldır bütçe açığımızın milli gelire oranını sürekli bir şekilde yüzde 1’ler seviyesinde tutmayı başardık. Bu sonuçlar, ülke olarak yaşadığımız zorlayıcı tüm iç ve dış koşullara rağmen mali disiplinden taviz vermediğimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

"Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 12,5 arttı"

Geçen yıl vergi gelirleri tahsilatının bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 458,7 milyar lira olduğunu belirten Ağbal, "Vergi gelirlerinde yıl başında ortaya koyduğumuz hedefi yakalamış olduk." dedi.

Ağbal, kurumlar vergisi ile ÖTV gelirlerinde ise hedefe göre yukarı yönlü gerçekleşmeler olduğunu kaydetti.

Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkının vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından geldiğini ifade eden Bakan Ağbal, "Bu kapsamda 2016 yıl sonu itibarıyla yapılandırmadan 13,7 milyar lira gelir elde ettik." açıklamasında bulundu.

"Özelleştirmeden elde edilen ve bütçeye aktarılabilecek tutar 15 milyar lira"

Bakan Ağbal, 2016 sonu itibarıyla bütçeden faiz ödemelerine yapılan harcama tutarının 50,2 milyar lira seviyesinde kaldığını kaydederek, "Yani bütçeden faize 5,8 milyar lira daha az kaynak harcadık." dedi.

Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

"2002 yılında topladığımız her 100 lira verginin 86 lirası faize giderken 2016 yılında sadece 10,9 lirası faiz harcamalarına gitti. Geriye kalan kısmı ise eğitime, sağlığa, yatırıma, tarıma sosyal yardımlara, kısaca halkımızın refahına gitmiş oldu."

Yıl sonu itibarıyla özelleştirmeden elde edilen ve bütçeye aktarılabilecek tutarın 15 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Ağbal, "Ancak yaptığımız değerlendirme çerçevesinde elde etmiş olduğumuz ilave 4 milyar liralık özelleştirme gelirini bütçeye aktarmak yerine, özelleştirme fonunda değerlendirmeyi uygun bulduk." şeklinde konuştu.

"Maaşlara kümülatif bazda yüzde 12,25 zam yaptık"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılında kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerine kümülatif bazda yüzde 12,25 zam yaptıklarını ifade ederek, "2016 sonu enflasyonu yüzde 8,53 oldu, bu çerçevede kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında reel yüzde 3,4 iyileştirme sağladık." bilgisini paylaştı.

Geçen yıl tarım sektörüne yapılan desteklerin tutarının da 15 milyar lirayı geçtiğini kaydeden Ağbal, bu yılda sadece çiftçilere 11,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptıklarını söyledi.

Bakan Ağbal, 2016 yılında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde farklı statülerde ve unvanlarda yaklaşık 150 bin yeni personelin istihdamına imkan sağladıklarını dile getirdi.

AA