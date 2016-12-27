Ağaoğlu'nun kızına yaşı kadar altın

Sena Ağaoğlu ile Koray Kırcal hayatlarını birleştirdi. Çok konuşulan düğünün detayları ortaya çıkmaya başladı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 20:28

Ali Ağaoğlu'nun damadına düğün hediyesi olarak Emirgan'daki 8 milyon dolar değerindeki yalının tapusunu vermesinden sonra Kırcal Ailesi'nin düğün hediyeleri de belli oldu. Buna göre Mustafa Kırcal 23 yaşındaki gelini Sena Ağaoğlu'na yaşı kadar yani 23 kilo altın taktı. Anne Hülya Kırcal ise geline 450 bin euroluk 10 kıratlık bir tektaş ile 450 bin euroluk bir de gerdanlık satın aldı.

Sena Ağaoğlu ile Koray Kırcal düğününde erkek tarafının taktığı takıları Günaydın'dan Bülent Cankurt yazdı: Damat Koray Kırcal'ın babası MSN Yapı'nın patronu Mustafa Kırcal, 23 yaşındaki gelinine yaşı kadar, yani 23 kilo altın taktı.

Altının gramı 128 lira olarak hesaplanırsa 23 kilo altının değeri 2 milyon 944 bin lira ediyor.

Gelinlik için Zuhair Murad'a 300 bin euro ödediği konuşulan Kırcal, oğlunun eşine hediye etmesi için 450 bin euroluk 10 kıratlık bir tektaş ile 450 bin euroluk bir de gerdanlık satın aldı.

Hülya Kırcal'ın da gelini Sena Ağaoğlu'na yaklaşık 1 milyon euroluk mücevher taktığı konuşuluyor.

Çırağan Sarayı'nda 600 kişilik düğün de hasaplandığında Koray ile Sena'nın düğünü Mustafa Bey'e yaklaşık 20 milyon liraya mal olmuş gibi görünüyor.

Ali Ağaoğlu kına sonrası kızı Sena ile damadı Koray'a Batı Ataşehir’de 400 metrekarelik bir daire hediye etmişti.

Ünlü işadamı, düğünde Emirgan’dan aldığı üç katlı köşkün tapusunu damadı Koray Kırcal'a teslim etmişti. Köşkün fiyatı ise 8 milyon dolar.

NTV