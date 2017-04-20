Afyon'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı

Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 vatandaş yaralandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 15:57

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çaylak idaresindeki 03 SK 073 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26. kilometresinde İlhan Özkan yönetimindeki 03 SG 044 plakalı kamyonetle çarpıştı.

19 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA

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