Afyon'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 19 yaralı
Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 vatandaş yaralandı.
Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Çaylak idaresindeki 03 SK 073 plakalı Şuhut Belediyesine ait yolcu otobüsü Afyonkarahisar-Şuhut karayolunun 26. kilometresinde İlhan Özkan yönetimindeki 03 SG 044 plakalı kamyonetle çarpıştı.
19 kişinin yaralandığı kazada, yaralılar Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA