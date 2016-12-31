Afyon'da yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı

Afyon'da, Akdağ Tabiat Parkı'na yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı.

Güncellenme 31 Aralık 2016 15:05

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Akdağ Tabiat Parkı'na yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı.

Kar yağışının etkili olması nedeniyle Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yılkı atları ve kızıl geyiklerin aç kalmaması amacıyla, ekipler tarafından yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Mahmut Temel, ağır geçen kış günlerinde hayvanlar için yemleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle yılkı atları ve kızıl geyiklerin, Akdağ'daki doğal hayatın ayrı birer zenginliği olduğunu belirten Temel, şöyle konuştu:

"Kışın zor koşullarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bin 700 metre yüksekliği bulunan Akdağ'ın Kocayayla bölümünde 200'e yakın yılkı atı, 400 civarında kızıl geyik, bunların yanında yaban domuzu, kanatlı yırtıcılar bulunuyor. Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan kar yağışı neticesinde hayvanlar güçlükle yiyecek bulabiliyor. Yemleme çalışmasında bugüne kadar 2 ton saman balyası ile arpa, buğday ve mısırdan oluşan 2 ton yemi doğaya bıraktık."

Temel, yemleme çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini dile getirdi.

AA