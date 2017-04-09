Afganistan'da DEAŞ ile girilen çatışmada ABD askeri öldürüldü

ABD birliklerinin DAEŞ’in Afganistan’daki kolu ile girdiği çatışmada bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güncellenme 09 Nisan 2017 10:05

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Deniz Albay Bill Slavin, yaptığı yazılı açıklamada “DAEŞ-Horasan’a karşı gerçekleştirilen operasyon sırasında bir Amerikan askeri öldü.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Slavin, çatışmanın Cumartesi akşamı Afganistan’ın Nangahar vilayetinde meydana geldiğini belirtti.



ABD Ordusu yönetmeliğine göre, ailesi ve akrabaları bilgilendirilmeden askerin kimliği kamuoyu ile paylaşılmadığı için olayın detaylarını açıklamayan Slavin daha sonra bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

NTV